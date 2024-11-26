Омский «Авангард» в гостях у «Металлурга» выиграл благодаря буллиту Рида Буше

В первом периоде хозяева уже ближе к сирене забили гол. У них отличился Дмитрий Силантьев, ему пасовали Козлов и Маклюков. Во втором отрезке «ястребы», конечно, пытались отыграться, но все их атаки плодов не принесли. При этом они не заработали здесь ни одного большинства, но сами выстояли в меньшинстве.