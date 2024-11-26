Омский «Авангард» в гостях у «Металлурга» выиграл благодаря буллиту Рида Буше

В Магнитогорске в матче чемпионата КХЛ «Авангард» сыграл с местным «Металлургом» и победил 2:1 по буллитам. Забил у него с игры Наиль Якупов, а победный буллит — Рид Буше.
В первом периоде хозяева уже ближе к сирене забили гол. У них отличился Дмитрий Силантьев, ему пасовали Козлов и Маклюков. Во втором отрезке «ястребы», конечно, пытались отыграться, но все их атаки плодов не принесли. При этом они не заработали здесь ни одного большинства, но сами выстояли в меньшинстве.
Ну и в третьем периоде при бросках по воротам 18:14 в пользу «сталеваров» гости отыгрались все же, но в самом конце. В расстановке «6 на 5» благодаря снятию вратаря у «Авангарда» забросил Наиль Якупов в касание с передач Буше и Шарипзянова.
Из-за этого командам пришлось играть овертайм. В нем гости сыграли в меньшинстве и выстояли. Но в итоге не был выявлен победитель — пришлось перейти к буллитам.
Серия бросков затянулась надолго, но итог наконец-то был подведён, когда хороший бросок удался Риду Буше. Ну и нужно отметить дебют за нашу команду вратаря Никиты Серебрякова, который смотрелся достойно, невзирая на один пропущенный гол с игры.
В результате 2:1, победа «Авангарда» там, где уже от него успех и не ждали. У «ястребов» за долгое время наконец получилось победить хотя бы два раза подряд. Это пока позволяет ему закрепиться в зоне плей-офф.
Далее омичи сыграют заключительный матч выезда 28 ноября в Екатеринбурге. Их соперником будет «Автомобилист».