График выплат детских пособий и пенсий в Воронежской области изменится в декабре

В декабре некоторые даты перечисления пенсий и детских пособий выпадают на выходные дни. Из-за этого график доставки средств скорректируют. Об этом предупредили жителей региона в отделении Социального фонда России (СФР) по Воронежской области 26 ноября.
Так, ноябрьские пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям перечислят 6 декабря.
А пенсии, которые доставляют 15 декабря, зачислят чуть раньше. Деньги придут 13 декабря. Пенсии, которые должны быть доставлены 21 декабря, также воронежцы получать накануне, 20 декабря.
Также в социальном фонде отметили, что зачисление пособий и пенсий на карты «МИР» производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня. И если средства не поступили утром, то они могут прийти в обед или к вечеру.