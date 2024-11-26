В Уфе за 700 млн рублей продают ТСК «Свердловский»

В Уфе выставили на продажу ТСК «Свердловский», расположенный на улице Свердлова. Объявление опубликовано на популярном сайте.
Согласно ему, за торговый комплекс площадью почти восемь тысяч квадратных метров просят 700 млн рублей. Вместе с пятиэтажным зданием, в котором располагаются популярные торговые сети, продают земельный участок площадью 8,29 тысяч квадратных метров.
Рядом с ТСК расположена наземная парковка на 150 мест.
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