Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донской школе отсутствовала система экстренного оповещения

В школе Целинского района прокуратура провела проверку.

Источник: Комсомольская правда

В одной из школ Ростовской области отсутствовала система экстренного оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно опубликованной информации, правоохранители выяснили, что в школе Целинского района не было специального оборудования, которое оповещало об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Прокуратура внесла представление. В суд направлено исковое заявление об обязании руководителя привести учреждение в нормативное состояние.

— Судом исковые требования удовлетворены. В настоящее время нарушения устранены, система оповещения установлена, — говорится в сообщении ведомства.