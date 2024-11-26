В донской школе отсутствовала система экстренного оповещения

Согласно опубликованной информации, правоохранители выяснили, что в школе Целинского района не было специального оборудования, которое оповещало об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Прокуратура внесла представление. В суд направлено исковое заявление об обязании руководителя привести учреждение в нормативное состояние.