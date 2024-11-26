Тарифы на ЖКУ в Ростовской области 2025: Как может подорожать плата за газ, воду и электричество

— Чтобы в целом не превысить индекс, планируется, что рост тарифа на другие услуги будет меньше. В сфере водоснабжения и водоотведения ожидается 9,6%, отопления — 10,3%, обращения с твердыми коммунальными отходами — 9,6%. В случае с горячим водоснабжением применяются двухкомпонентные тарифы. Предварительно, тариф на компонент «вода» вырастет на 9,6%; на компонент «тепловая энергия» — на 10,3%. Применяя эти индексы, выходим на 10,6%.