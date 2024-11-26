Тарифы на ЖКУ в Ростовской области 2025: Как может подорожать плата за газ, воду и электричество

Правительство утвердило индексы роста оплаты за коммунальные услуги во всех регионах России. Средний показатель по стране составил 11,9%. В Ростовской области индекс ниже — 10,6%, но может отклоняться по отдельным муниципальным образованиям на величину до 2,1%. Плата за ЖКУ изменится в пределах этих значений с 1 июля 2025 года.
Руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», насколько могут подорожать отдельные услуги.
Алексей Лукьянов уточняет, что уточнение показателей происходит два раза в год. Минэкономразвития подготавливает предварительный прогноз по тарифам в апреле. В сентябре министерство уточняет данные. После этого правительство утверждает документ.
Правительство утвердило индекс роста тарифов. Тимур ШАРИПКУЛОВ.
Тарифы на разные услуги ЖКХ могут отличаться, но должны оставаться в пределах установленного индекса. Тарифы на газоснабжение и электроснабжение формируются на федеральном уровне.
— В сфере газоснабжения тариф устанавливается исходя из составляющих, утвержденных федеральной антимонопольной службой. Решение на федеральном уровне еще не вышло. Однако мы ожидаем, что индекс роста тарифа на газоснабжение составит 10,3%.
ФАС формирует предельные уровни изменения тарифа на электроснабжение. Для Ростовской области этот показатель может составить 12,6%. Алексей Лукьянов связывает превышение индекса на электроэнергию над общим с уходом от перекрестного субсидирования.
— Чтобы в целом не превысить индекс, планируется, что рост тарифа на другие услуги будет меньше. В сфере водоснабжения и водоотведения ожидается 9,6%, отопления — 10,3%, обращения с твердыми коммунальными отходами — 9,6%. В случае с горячим водоснабжением применяются двухкомпонентные тарифы. Предварительно, тариф на компонент «вода» вырастет на 9,6%; на компонент «тепловая энергия» — на 10,3%. Применяя эти индексы, выходим на 10,6%.