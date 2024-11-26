Мининформ внес в список экстремистских соцсети дипломата и актрисы

Страница в одной из соцсетей недавнего временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Асты Андрияускене судом Центрального района Минска признана экстремистской, Мининформ в свою очередь внес ее в обновленный список экстремистских материалов, сообщает Sputnik.by.