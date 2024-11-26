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Мининформ внес в список экстремистских соцсети дипломата и актрисы

Страницы в соцсетях спецпосланник МИД Литвы по Беларуси Асты Андрияускене и певицы Светланы Залесской-Бень признаны экстремистскими.

Источник: Комсомольская правда

Страница в одной из соцсетей недавнего временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Асты Андрияускене судом Центрального района Минска признана экстремистской, Мининформ в свою очередь внес ее в обновленный список экстремистских материалов, сообщает Sputnik.by.

Аста Андрияускене сейчас также связана с Беларусью, она спецпосланник МИД Литвы по Республике Беларусь.

Данные из соцсетей показывают, что Андрияускене недавно встречалась со Светланой Тихановской (включена КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности) и белорусскими священниками, уехавшими за границу.

Кроме того, суд Барановичского района и города Барановичи постановил, что экстремистской является и страница в соцсети актрисы и певицы Светланы Залесской-Бень, прежде выступавшей в группе «Серебряная свадьба».

Кстати, Мининформ Беларуси сказал, какие материалы блокируются в социальных сетях (все подробности здесь).