Национальный проект «Демография» в России в 2024 году

Расчет создателей, основные указания, длительность функционирования, затраты на воплощение замыслов в жизнь и срединные результаты — в материале истолковываем ключевые элементы цепи национального проекта «Демография» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Демография»
Национальный проект «Демография» призван неустанно бороться за рост длительности здоровой жизни, числа появляющихся на свет младенцев и количества людей, идущих со спортом и физкультурой рука об руку.
За верным исполнением остов проекта зорко наблюдает министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Курирует программную работу зампред правительства страны Татьяна Голикова. Администрирует новшества в сфере первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина.
Указ президента РФ
Стартовым выстрелом для формулирования граф паспорта национальной программы «Демография» сделался указ № 204 российского главы Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на котором он поставил свою подпись 7 мая 2018-го.
Цели и основные задачи проекта «Демография»
Сейчас разумеются шесть программных вех.
- Добиться длительности здоровой жизни в 67 лет.
- Прийти к спаду смертности россиян на пенсии.
- Приблизиться к общему показателю в 1,7 новорожденных на одну женщину.
- Повысить численность обращений в поликлиники по вопросам ведения здорового образа жизни.
- Увеличить количество россиян с паспортами здоровья.
- Расширить группу граждан, практикующих спортивные занятия.
Сроки реализации проекта «Демография»
Отправной точкой программы стало 1 января 2019 года. Отчет об итогах деятельности ожидается 31 декабря 2024-го.
Федеральные проекты нацпроекта «Демография»
Сегодня вовсю исполняют свои функции пять федеральных программ. Три из них известны общественности по двумя названиям — коротким и длинным, поэтому приводим оба.
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
- «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
- «Старшее поколение» («Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»).
- «Укрепление общественного здоровья» («Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»).
- «Спорт — норма жизни» («Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»).
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
Основная задача — интегрировать систему денежной помощи ячейкам общества с новорожденными. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.
2. Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Основная задача — формирование годных условий для выхода на работу мам до трехлетия их малышей. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.
3. Старшее поколение
Основные задачи — повысить сроки энергичного и неболезненного долголетия, сформировать механизм длительного и качественного ухаживания за стариками и инвалидами, придать достойный вид помещениям, в которых происходит взаимодействие государства с обществом, избавиться от очередей при получении населением соцуслуг оффлайн и сформировать различные обучающие программы для людей предпенсионных лет. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.
4. Укрепление общественного здоровья
Основные задачи — создание механизма, стимулирующего население прибегнуть к здоровому образу жизни, и программ поддержания хорошего самочувствия во время работы. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.
5. Спорт — норма жизни
Основная задача — формирование условий для спортивных занятий всех категорий граждан.
Источники бюджета нацпроекта «Демография»: меры поддержки
На исполнение задуманного заложено 3105,2 миллиарда рублей. Из них из федерального бюджета, предположительно, будет выдано 2973,4 миллиарда рублей, из регионального — 78 миллиардов, а из государственных внебюджетных фондов — 53,7 миллиарда рублей.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Демография»
|Фокус
|Базовое значение
|2019 год
|2021 год
|2024 год
|Спад смертности россиян на пенсии
|38,1 случая на тысячу человек на 31 декабря 2017 года
|37,6 случая на тысячу человек
|37 случаев на тысячу человек
|36,1 случая на тысячу человек
|Приближение к общему показателю в 1,7 новорожденных на одну женщину
|1,62 на 15 марта 2017 года
|1,63
|1,66
|1,7
|Повышение численности обращений в поликлиники по вопросам ведения здорового образа жизни
|1676 человек на 31 декабря 2017 года
|1861 человек
|2248 человек
|2997 человек
|Увеличение количества россиян с паспортами здоровья
|Четыре миллиона человек на 31 декабря 2017 года
|4,2 миллиона человек
|4,7 миллиона человек
|5,5 миллиона человек
|Расширение группы граждан, практикующих спортивные занятия
|36,8 процента на 31 декабря 2017 года
|40,3 процента
|45,2 процента
|55 процентов