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Национальный проект «Демография» в России в 2024 году

Национальный проект «Демография» в России в 2024 году — на чем сфокусирован, к каким задачам тяготеет и каковы механизмы его реализации.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Расчет создателей, основные указания, длительность функционирования, затраты на воплощение замыслов в жизнь и срединные результаты — в материале истолковываем ключевые элементы цепи национального проекта «Демография» в России в 2024 году.

В центре национального проекта — семьи с детьми, а также те, кто только планирует прибавление. Главная мера — материнский (семейный) капитал

Суть нацпроекта «Демография»

Национальный проект «Демография» призван неустанно бороться за рост длительности здоровой жизни, числа появляющихся на свет младенцев и количества людей, идущих со спортом и физкультурой рука об руку.

За верным исполнением остов проекта зорко наблюдает министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Курирует программную работу зампред правительства страны Татьяна Голикова. Администрирует новшества в сфере первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина.

Указ президента РФ

Стартовым выстрелом для формулирования граф паспорта национальной программы «Демография» сделался указ № 204 российского главы Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на котором он поставил свою подпись 7 мая 2018-го.

Цели и основные задачи проекта «Демография»

Сейчас разумеются шесть программных вех.

  • Добиться длительности здоровой жизни в 67 лет.
  • Прийти к спаду смертности россиян на пенсии.
  • Приблизиться к общему показателю в 1,7 новорожденных на одну женщину.
  • Повысить численность обращений в поликлиники по вопросам ведения здорового образа жизни.
  • Увеличить количество россиян с паспортами здоровья.
  • Расширить группу граждан, практикующих спортивные занятия.

Сроки реализации проекта «Демография»

Отправной точкой программы стало 1 января 2019 года. Отчет об итогах деятельности ожидается 31 декабря 2024-го.

Важнейшая цель нацпроекта — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями

Федеральные проекты нацпроекта «Демография»

Сегодня вовсю исполняют свои функции пять федеральных программ. Три из них известны общественности по двумя названиям — коротким и длинным, поэтому приводим оба.

  • «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
  • «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
  • «Старшее поколение» («Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»).
  • «Укрепление общественного здоровья» («Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»).
  • «Спорт — норма жизни» («Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»).

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей

Основная задача — интегрировать систему денежной помощи ячейкам общества с новорожденными. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.

2. Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Основная задача — формирование годных условий для выхода на работу мам до трехлетия их малышей. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.

3. Старшее поколение

Основные задачи — повысить сроки энергичного и неболезненного долголетия, сформировать механизм длительного и качественного ухаживания за стариками и инвалидами, придать достойный вид помещениям, в которых происходит взаимодействие государства с обществом, избавиться от очередей при получении населением соцуслуг оффлайн и сформировать различные обучающие программы для людей предпенсионных лет. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.

4. Укрепление общественного здоровья

Основные задачи — создание механизма, стимулирующего население прибегнуть к здоровому образу жизни, и программ поддержания хорошего самочувствия во время работы. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.

5. Спорт — норма жизни

Основная задача — формирование условий для спортивных занятий всех категорий граждан.

Источники бюджета нацпроекта «Демография»: меры поддержки

На исполнение задуманного заложено 3105,2 миллиарда рублей. Из них из федерального бюджета, предположительно, будет выдано 2973,4 миллиарда рублей, из регионального — 78 миллиардов, а из государственных внебюджетных фондов — 53,7 миллиарда рублей.

Нацпроектом создаются все условия, чтобы заниматься физкультурой и спортом

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Демография»

Фокус
Базовое значение
2019 год
2021 год
2024 год
Спад смертности россиян на пенсии
38,1 случая на тысячу человек на 31 декабря 2017 года
37,6 случая на тысячу человек
37 случаев на тысячу человек
36,1 случая на тысячу человек
Приближение к общему показателю в 1,7 новорожденных на одну женщину
1,62 на 15 марта 2017 года
1,63
1,66
1,7
Повышение численности обращений в поликлиники по вопросам ведения здорового образа жизни
1676 человек на 31 декабря 2017 года
1861 человек
2248 человек
2997 человек
Увеличение количества россиян с паспортами здоровья
Четыре миллиона человек на 31 декабря 2017 года
4,2 миллиона человек
4,7 миллиона человек
5,5 миллиона человек
Расширение группы граждан, практикующих спортивные занятия
36,8 процента на 31 декабря 2017 года
40,3 процента
45,2 процента
55 процентов
нацпроекты
демография