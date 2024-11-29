Национальный проект «Демография» в России в 2024 году

Основные задачи — повысить сроки энергичного и неболезненного долголетия, сформировать механизм длительного и качественного ухаживания за стариками и инвалидами, придать достойный вид помещениям, в которых происходит взаимодействие государства с обществом, избавиться от очередей при получении населением соцуслуг оффлайн и сформировать различные обучающие программы для людей предпенсионных лет. Куратор — зампред правительства страны Татьяна Голикова.