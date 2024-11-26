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В Ростове следователи начали проверку после падения женщины в автобусе

Следователи организовали проверку после падения пенсионерки в ростовском автобусе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после падения женщины в автобусе. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 26 ноября.

В средствах массовой информации появилась информация о том, что в Ростове женщина получила травмы в одном из городских автобусов. Водитель общественного транспорта небезопасно управлял и делал резкие маневры.

— По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области организована доследственная проверка, — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.