В Уфе предостерегли рыбаков выходить на тонкий лёд

С проверкой выехали сотрудники Управления гражданской защиты города. Они встречаются с рыболовами, которые, несмотря на тёплую погоду, открыли зимний сезон, проводят с ними профилактические беседы о правилах безопасности на тонком льду.
Сотрудники УГЗ также установили в прибрежных зонах аншлаги, запрещающие выход на лёд. Дело в том, что если городские водоёмы ещё льдом не покрылись, то за пределами города на прудах и озёрах ледостав уже образовался.
«Любители зимней рыбалки уже открыли “промысловый сезон”. Надо отметить, что занятие это далеко небезопасное, ведь на улице держится плюсовая температура, а это значит, что и ледяной покров на озерах и прудах пока непрочен», — отметили в ведомстве.