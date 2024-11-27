В Уфе предостерегли рыбаков выходить на тонкий лёд

«Любители зимней рыбалки уже открыли “промысловый сезон”. Надо отметить, что занятие это далеко небезопасное, ведь на улице держится плюсовая температура, а это значит, что и ледяной покров на озерах и прудах пока непрочен», — отметили в ведомстве.