Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе предостерегли рыбаков выходить на тонкий лёд

В Уфе начались рейды на водоёмах.

Источник: telegram-канал УГЗ Уфы

С проверкой выехали сотрудники Управления гражданской защиты города. Они встречаются с рыболовами, которые, несмотря на тёплую погоду, открыли зимний сезон, проводят с ними профилактические беседы о правилах безопасности на тонком льду.

Сотрудники УГЗ также установили в прибрежных зонах аншлаги, запрещающие выход на лёд. Дело в том, что если городские водоёмы ещё льдом не покрылись, то за пределами города на прудах и озёрах ледостав уже образовался.

«Любители зимней рыбалки уже открыли “промысловый сезон”. Надо отметить, что занятие это далеко небезопасное, ведь на улице держится плюсовая температура, а это значит, что и ледяной покров на озерах и прудах пока непрочен», — отметили в ведомстве.