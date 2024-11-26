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Врио губернатора Ростовской области встретился с Валентиной Матвиенко

Юрий Слюсарь обсудил с Валентиной Матвиенко проекты Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети 26 ноября.

В ходе встречи Юрий Слюсарь обсудил с Валентиной Матвиенко совместные планы по реализации важных проектов Ростовской области.

— Валентина Ивановна пообещала, что палата регионов окажет всестороннюю поддержку нашей области, — рассказал Юрий Слюсарь.

Он также отметил, что главный приоритет и ориентир в работе — интересы жителей.