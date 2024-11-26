Умер автор культовых голливудских комедий

За свою карьеру Абрахамс принял участие в создании более 20 известных картин, а также тесно сотрудничал с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Помимо культовых американских комедий «Голый пистолет» и «Аэроплан», Джим приложил руку к съемкам «Очень страшного кино» и создал самостоятельную дилогию «Горячие головы!». В последние годы много внимания уделял благотворительности.