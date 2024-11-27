Волгоградец смог отсудить у банка почти половину кредита

По информации районного суда, волгоградец 23 декабря 2022 года взял в ООО «Хоум Кредит Банком» кредит в размере 735 156 рублей. Клиента подключили к программе «Гарантия низкой ставки», стоимость которой составила 207 480 рублей. Эту сумму он внес в день выдачи заемных денежных средств.
Мужчина погасил кредит досрочно в сентябре 2023 года. После этого он обратился в банк с заявлением о возврате части стоимости услуги «Программа “Гарантия низкой ставки”, но его обращение было оставлено без ответа. Не отреагировал банк и на претензии волгоградца, которые он направлял в письменном виде. Тогда мужчина обратился в суд, который встал на его сторону. Банк обязали выплатить волгоградцу излишне уплаченную комиссию, проценты за использование чужими денежными средствами и штраф.
Решение вступило в законную силу.