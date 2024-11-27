Лингвисты РАН изменили официальное название Законодательного собрания Ленобласти

Слово «собрание» теперь правильно официально писать со строчной буквы, а не прописной. Кроме этого, в словаре появилось несколько петербургских названий, среди которых «Александрийский столп» (в Петербурге), «Александринка» (об Александринском театре), «Ани чков мост», «Биржевая линия» (улица в Северной столице).