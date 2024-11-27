Лингвисты РАН изменили официальное название Законодательного собрания Ленобласти

Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли изменения в «Русский орфографический словарь». Некоторые метаморфозы тезауруса затронули Петербург и Ленинградскую область. Изменения в словаре произошли впервые за 2024 год.
— Законодательное собрание Ленинградской области (офиц.) [добавление 2024], — так пишется название парламента в 47-регионе.
Слово «собрание» теперь правильно официально писать со строчной буквы, а не прописной. Кроме этого, в словаре появилось несколько петербургских названий, среди которых «Александрийский столп» (в Петербурге), «Александринка» (об Александринском театре), «Ани чков мост», «Биржевая линия» (улица в Северной столице).
Всего 393 новых слова добавили в обновленный словарь русского языка. Так, лингвисты признали: «аватарку», «аккаунт-менеджера», «антистресс-игрушку», «банджи-фитнес» и «банджи-шнур», «богиню-воительницу», «глэмпинг», «дроновода» и «дрона-камикадзе», «инфлюенсера», «зиплок-бегнок», «йоготерапевта» и «фудшеринг».