Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лингвисты РАН изменили официальное название Законодательного собрания Ленобласти

Также обновления в словаре затронули петербургские слова.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли изменения в «Русский орфографический словарь». Некоторые метаморфозы тезауруса затронули Петербург и Ленинградскую область. Изменения в словаре произошли впервые за 2024 год.

— Законодательное собрание Ленинградской области (офиц.) [добавление 2024], — так пишется название парламента в 47-регионе.

Слово «собрание» теперь правильно официально писать со строчной буквы, а не прописной. Кроме этого, в словаре появилось несколько петербургских названий, среди которых «Александрийский столп» (в Петербурге), «Александринка» (об Александринском театре), «Ани чков мост», «Биржевая линия» (улица в Северной столице).

Всего 393 новых слова добавили в обновленный словарь русского языка. Так, лингвисты признали: «аватарку», «аккаунт-менеджера», «антистресс-игрушку», «банджи-фитнес» и «банджи-шнур», «богиню-воительницу», «глэмпинг», «дроновода» и «дрона-камикадзе», «инфлюенсера», «зиплок-бегнок», «йоготерапевта» и «фудшеринг».