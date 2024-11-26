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Глава горсовета высказался о шуме от мотоциклистов по ночам в Минске

Председатель Мингорсовета высказался о шуме от мотоциклистов по ночам.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Мингорсовета депутатов Артем Цуран высказался о шуме от мотоциклистов по ночам. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», Цуран высказался 26 ноября на встрече с трудовым коллективом РУП «Институт “Белжилпроект”.

В ответ на жалобу от минчан относительно шума от ночных поездок мотоциклистов глава Мингорсовета сказал:

— Проезд мотоциклистов на пр. Независимости в ночной период ограничили по времени. Но все улицы мы таким образом ограничить не можем. ГАИ занимается отслеживанием передвижения мотоциклистов, штрафует, меры принимаются. Но, конечно, подумаем, что еще можно сделать в этом отношении.

Тем временем начальник Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире.

Тем временем стало известно, что новоселы в Беларуси будут оплачивать вывоз мусора после ремонта с 1 декабря 2024-го.

А белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в доме.