Глава горсовета высказался о шуме от мотоциклистов по ночам в Минске

Председатель Мингорсовета депутатов Артем Цуран высказался о шуме от мотоциклистов по ночам. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», Цуран высказался 26 ноября на встрече с трудовым коллективом РУП «Институт “Белжилпроект”.
В ответ на жалобу от минчан относительно шума от ночных поездок мотоциклистов глава Мингорсовета сказал:
— Проезд мотоциклистов на пр. Независимости в ночной период ограничили по времени. Но все улицы мы таким образом ограничить не можем. ГАИ занимается отслеживанием передвижения мотоциклистов, штрафует, меры принимаются. Но, конечно, подумаем, что еще можно сделать в этом отношении.
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