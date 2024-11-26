Глава горсовета высказался о шуме от мотоциклистов по ночам в Минске

— Проезд мотоциклистов на пр. Независимости в ночной период ограничили по времени. Но все улицы мы таким образом ограничить не можем. ГАИ занимается отслеживанием передвижения мотоциклистов, штрафует, меры принимаются. Но, конечно, подумаем, что еще можно сделать в этом отношении.