В Норильске поставщик школьного питания исключил свинину из-за религии

«Свинина же может оставаться домашним блюдом: школьное питание покрывает до 70% потребности детей в полезных веществах, остальное обеспечивают дома родители, и именно им решать, что будут есть дети дома», — объяснили свое решение представители компании.
В качестве причины исключения свинины в организации назвали то, что в говядине больше белка, нужного детям для роста. Кроме того, по словам представителей поставщика, свинина чаще других видов мяса подвержена заражению.
«Третья причина — мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города», — заключили в компании «ПроСервис Таймыр».
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что свинина в школах не запрещена, однако готовят ее с периодичностью. Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин добавил, что в школах также учитывается, есть ли у ребенка, например, аллергия — при предоставлении подтверждающей справки детям меняют меню.
В сентябре «Высший совет осетин» потребовал от производителя из Санкт-Петербурга, фирмы «Дары Осетии», исключить из ассортимента осетинские пироги с начинкой из свинины и курицы.