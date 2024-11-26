В Норильске поставщик школьного питания исключил свинину из-за религии

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что свинина в школах не запрещена, однако готовят ее с периодичностью. Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин добавил, что в школах также учитывается, есть ли у ребенка, например, аллергия — при предоставлении подтверждающей справки детям меняют меню.