108 баллов за ЕГЭ. «Фонтанка» посчитала, с какими баллами можно пойти учиться в вуз Петербурга за деньги

Самые высокие проходные в городе даже для платников оказались в ИТМО. Самый низкий балл зачисленного в 2024 году — 189, на «Программной инженерии». Оговорим, что «Фонтанка» не учитывала академии и консерватории, а также творческие специальности в вузах, где установлено более трех вступительных испытаний. В тройке лидеров по баллам также ВШЭ, где в этом году последний поступивший получил 187 баллов и прошел на «Политологию», и Горный университет — 170 баллов на «Горном деле».