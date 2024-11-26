В Ростове завершился фестиваль «Мир джаза»

Мероприятие было посвящено юбилею джазового образования в России и 25-летию Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Он и возглавил жюри конкурса солистов. Всего участие в мероприятии приняли 40 исполнителей. На прослушивание прибыли участники со всех уголков России, а также Белоруссии. Они показали мастерство игры на саксофоне, флейте, трубе и других инструментах.