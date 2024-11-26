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В Ростове завершился фестиваль «Мир джаза»

В Ростове прошел XIX Международный музыкальный конкурс и фестиваль «Мир Джаза».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершился XIX Международный музыкальный конкурс и фестиваль «Мир Джаза». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятие было посвящено юбилею джазового образования в России и 25-летию Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Он и возглавил жюри конкурса солистов. Всего участие в мероприятии приняли 40 исполнителей. На прослушивание прибыли участники со всех уголков России, а также Белоруссии. Они показали мастерство игры на саксофоне, флейте, трубе и других инструментах.

Отметим, фестиваль длился с 15 по 25 ноября. Завершился конкурс гала-концертом.