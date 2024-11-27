Новогодние елки для детей участников СВО проведут в Краснодаре

Новогодние елки для детей участников спецоперации и ребят из многодетных семей проведут в Краснодаре. Также около 500 подарочных наборов передадут в военный госпиталь, где сейчас проходят лечение бойцы СВО. Об этом сообщил глава столицы Кубани Евгений Наумов.
«Мы создадим все условия, чтобы дети испытали ощущение чуда. В первую очередь проведем Елки для ребят из многодетных семей, детей участников СВО. Лучшее лекарство для хорошего настроения — сладости — тоже обеспечим», — рассказал Евгений Наумов.
С 20 декабря по 12 января в Краснодаре пройдет Рождественская ярмарка, где можно будет приобрести новогодние сувениры, игрушки и продукты к праздничному столу. Одновременно организуют винную ярмарку. Народные гулянья пройдут без размаха по соображениям безопасности. Правоохранители будут дежурить ежедневно на улицах города.