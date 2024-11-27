Новогодние елки для детей участников СВО проведут в Краснодаре

С 20 декабря по 12 января в Краснодаре пройдет Рождественская ярмарка, где можно будет приобрести новогодние сувениры, игрушки и продукты к праздничному столу. Одновременно организуют винную ярмарку. Народные гулянья пройдут без размаха по соображениям безопасности. Правоохранители будут дежурить ежедневно на улицах города.