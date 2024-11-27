Что можно и нельзя делать в Филиппов день 27 ноября, который называют Куделица

Православная церковь 27 ноября вспоминает святого Филиппа. В народе принято праздновать Филиппов день. Однако у праздника есть еще одно название — Куделица, которое происходит от кудели. Речь идет про пучки для прядения. Также существует название Филиппово Заговенье. Оно возникло из-за того, что с 28 ноября у православных начинается Рождественский пост.
Что нельзя делать 27 ноября.
Женщинам не следует лениться. День не подходит для походов на охоту. Это может грозить нападением хищного животного, в частности, волка. Все дело в том, что они собираются в стаи и становятся очень злыми. Не рекомендуется ссориться и провоцировать конфликты.
Что можно делать 27 ноября.
По традиции, в указанный день было принято готовить кудель — волокно из льна для прядения. Женщины, как правило, собирались вместе прясть, устраивая «бабьи засидки». Также накрывали богатый стол с большим количеством мясных и молочных продуктов. А еще играли свадьбы.
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