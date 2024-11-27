Судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире

На долю в такой квартире пришедший в нее супруг может рассчитывать только в том случае, если во время брака за счет общих средств супругов или личного имущества одного из них в квартиру сделаны вложения, значительно увеличивающие ее стоимость. Это может быть капитальный ремонт, реконструкция, преобразования.