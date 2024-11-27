Судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире

О практике белорусских судов при разделе разводящимися парами совместно нажитого в эфире Первого национального канала Белорусского радио рассказала судья Верховного суда Вера Кругова.
Судья напомнила, что общим имуществом супругов, подлежащим разделу при разводе, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, независимо от того, на кого из двоих оно было приобретено и записано.
Как делится квартира одного из супругов, если в ней во время брака сделан хороший ремонт.
Нередки случаи, когда один из супругов является «завидным» и вступает в брак уже имея свое жилье, купленное за собственные деньги, либо полученное в наследство. Но и на такую квартиру, оказывается, может претендовать второй супруг. Судья Верховного суда Вера Кругова рассказала, когда такое возможно.
Судья сказала, что если один из супругов проживает в квартире, принадлежащей второму супругу, то он обязан участвовать в оплате коммунальных платежей, но внесение части средств по «жировке» не дает ему право собственности на долю в этой квартире.
На долю в такой квартире пришедший в нее супруг может рассчитывать только в том случае, если во время брака за счет общих средств супругов или личного имущества одного из них в квартиру сделаны вложения, значительно увеличивающие ее стоимость. Это может быть капитальный ремонт, реконструкция, преобразования.
«Значительным считается увеличение стоимости “улучшенного” имущества не менее, чем на 30%», — отметила судья.
Конкретных критериев оценки произведенных в браке улучшений квартиры или жилого дома, принадлежащего одному из супругов, нет. Вопрос этот оценочный. При его решении учитываются степень изменения технических характеристик или потребительских качеств квартиры или дома, изменения его стоимости в сопоставимых ценах как до, так и после произведенного ремонта.
По каждому делу вопрос о том, является ли увеличение стоимости имущества одного из супругов в результате произведенных в браке совместных вложений значительным, решается судом индивидуально на основании оценки всех обстоятельств дела, отметила Вера Кругова.
В каком случае жена выплатит половину за шубу бывшему мужу.
При разводе не делятся вещи индивидуального пользования, исключения составляют драгоценности и другие предметы роскоши.
Судья Вера Кругова привела пример из судебной практики, когда бывший муж потребовал произвести раздел имущества в виде шубы жены, которая, по его мнению, являлась предметом роскоши.
Суд, после проведения оценки, с учетом высокой стоимости, пришел к выводу, что в этом конкретном случае шуба действительно является предметом роскоши и подлежит разделу. Шуба осталась бывшей супруге, но она должна была выплатить бывшему мужу половину ее стоимости, но с учетом износа.
Можно ли через три года после развода поменять замки в квартире.
Действительно для требований о разделе совместно нажитого имущества супругов, брак которых расторгнут, законодательством установлен трехлетний срок исковой давности. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Судья Вера Кругова привела пример из практики. В период брака супруги приобрели квартиру, право собственности на которую было зарегистрировано на имя жены. Впоследствии пара брак расторгла. Но после развода бывший муж продолжал жить в этой квартире. Экс-супруга спустя три года с момента расторжения брака поменяла замки во входной двери и стала чинить бывшему мужу препятствия в проживании.
«В таком случае срок исковой давности начинает течь с момента, когда бывшему супругу стали чинить препятствие в пользовании жилым помещением, а не с момента расторжения брака», — отметила судья.
Кстати, Верховный суд привел статистику по разводам в Беларуси: 54% пар расходятся из-за разных взглядов и характеров, а 7% из-за измен, 72% случаев — инициатива женщин, но 18% пар примиряются (здесь подробнее).
Мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир (подробности все здесь).