Цветы с жизнью: чем интересна ретроспектива «русского Ван Гога»

Размышляя о жизни и творчестве Владимира Яковлева, сложно не вспомнить о Ван Гоге. Оба они страдали от психических заболеваний. Оба были глубоко несчастны, непоняты при жизни — и невероятно ценимы после смерти (работы Яковлева сегодня одни из самых дорогих среди живописи нонконформистов, и хотя до рекордов француза еще далеко, но посмотрим, что будет через век). Оба лишь формально принадлежали к передовым течениям своего времени (импрессионизм и нонконформизм соответственно), а на самом деле шли гораздо дальше. Но главное, в искусстве обоих чувствуется то особое сияние чистого разума, которое превращает физику — конкретные изображенные объекты, будь то подсолнухи, тюльпаны, поля Арля или русские степи, — в метафизику.