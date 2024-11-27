В сказку попасть: в России снимут нового «Умку» и спин-офф про Весельчака У

Премьера фильма запланирована на 15 апреля 2027 года, сценарий к спин-оффу также напишет Андрей Золотарев. К роли Весельчака У вернется Александр Петров, которому создатели пообещали бросить в этом проекте много новых вызовов. С предыдущим Петров справился вполне достойно, его Весельчак в «Сто лет тому вперед» действительно получился одним из самых интересных и ярких. А харизма самого актера удачно попала в образ его персонажа. Но всё же вывести второстепенного, пусть даже и такого яркого героя на первый план — задача не из простых. Примеров, когда это не удавалось, предостаточно. Не ясно пока, увидят ли зрители в новом фильме персонажей из «Сто лет тому вперед» — ту же Киру Селезневу в исполнении Виктории Исаковой или Глота, которого сыграл Юра Борисов.