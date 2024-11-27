В сказку попасть: в России снимут нового «Умку» и спин-офф про Весельчака У

Спин-офф «Сто лет тому вперед» про героя Александра Петрова «Весельчак У», «Приключения старика Хоттабыча» с Федором Бондарчуком и сиквел еще даже не вышедшего «Волшебника Изумрудного города». В Фонде кино 26 ноября прошла очная защита проектов от восьми студий-мейджоров. Всего представили 17 фильмов. Были и новые потенциальные кассовые блокбастеры, и те, что уже претендовали на поддержку, среди них «Чебурашка 2», «Горыныч», «Рождение империи» и «Битва моторов». «Известия» выбрали самые любопытные проекты, о которых продюсеры рассказали впервые.
Сказочный контент не отпускает кинематографистов.
Первое, что можно вынести с прошедшего питчинга Фонда кино, — осознание, что российский зритель не расстанется со сказками и ремейками советских (мульт)фильмов еще как минимум два-три года. Девять из 17 представленных проектов — это картины для семейного просмотра. То, что спрос рождает предложения, подтверждают цифры: из восьми самых кассовых отечественных картин 2024 года (из рейтинга ЕАИС мы взяли те ленты, чьи совокупные сборы перешагнули порог в 1 млрд рублей), пять — это сказочный контент.
Вероятно, неслучайно питчинг студий-мейджоров открыла презентация фильма «Как Иван в сказку попал» от студии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Главный герой — 12-летний парень, который учится в школе и не любит, не читает, не верит, в отличие от российских кинопродюсеров, в русские сказки. Его больше интересуют соцсети, комиксы и фантастические герои из других культур. Но всё меняется, когда он попадает в волшебный сундук и оказывается в волшебном мире, задача которого — во что бы то ни стало объяснить юному Ивану, что сказка, хоть и ложь, но с намеками и жизненными уроками.
Над новым проектом работает почти та же команда, что создавала игровых полнометражных «Бременских музыкантов». Режиссер и автор сценария — Алексей Нужный, а в касте уже знакомые лица: Мария Аронова, Ирина Горбачева и Юлия Пересильд. Они сыграют сказочных Матушку Печку, Яблоньку и Кисельную Реку соответственно. Царем будет Виктор Сухоруков, а главную роль Ивана исполнит Мирон Проворов, запомнившийся как маленький Трубадур из тех же «Бременских музыкантов». Создатели обещают большой натурный проект, съемки которого пройдут и на Кавказе, и в Архангельской, Тульской и Нижегородской областях. Преимущество нового фильма — звездный актерский состав и уход от прямого ремейка какой-то конкретной сказки: по набору героев картина, скорее, попурри. Однако после суперуспешных «Последних богатырей» удивить подобной концепцией зрителя будет не так просто.
Еще один проект из сказочного цикла — «Приключения Старика Хоттабыча» от Art Pictures. Похоже, после «Повелителя ветра» Федор Бондарчук пристрастился к героям с бородой, поскольку роль волшебника в новом проекте исполнит он. По всем остальным персонажам идет активный кастинг, сообщил продюсер Денис Баглай. Новая лента — не прямая экранизация повести Лазаря Лагина и не совсем ремейк советской ленты Геннадия Казанского.
— Герои старые, но при этом совершенно новые. И сама история будет отличаться от той, которую мы помним по прошлому фильму. Мы хотим соединить два мира: мир современной Москвы, где наши герои знакомятся, и добавить большое путешествие на родину старика Хоттабыча в старинный восточный город, где он сам был еще джинном, не заточенным в лампу, — рассказал он.
Сценаристом стал Андрей Золотарев, а режиссером — Никита Власов, постановщик сериалов «Лада Голд» и «Комбинация». Съемки пройдут в Дагестане, Москве и, вероятно, Узбекистане. Однако создатели проекта не исключают, что задействуют новый кинопарк «Москино», где построят большую декорацию восточного города. Бюджет фильма заявлен в 900 млн рублей. Премьера «Приключений Старика Хоттабыча» планируется на 1 января 2027 года.
Еще одно анонсированное новое прочтение всем известной истории — полнометражный «Умка». Режиссером проекта выступит Максим Пешков. В дрим-касте Милош Бикович, Марина Кравец, Павел Деревянко, Максим Лагашкин и Алан Бабаяров в роли маленького Тайкэ. Белые медведи тоже будут, но нарисованные в CGI. Только на одни визуальные эффекты создатели планируют потратить 500 млн рублей.
— Я попыталась вспомнить все колыбельные, которые мне пели в детстве, но выяснила, что колыбельная Умки — единственная, которую я помню от начала и до конца. И я думаю, что в этом зале все люди скажут то же самое. Вы помните эту колыбельную, ваши дети помнят эту колыбельную. И давайте дадим шанс этой истории в 2069-м тоже звучать. Чтобы и через 100 лет наши дети, внуки и правнуки тоже росли на правильных колыбельных, — сказала продюсер фильма Тина Канделаки, представляя проект в Фонде кино.
Одним из главных потенциальных хитов проката, представленных на питчинге, стал «Весельчак У». На волне успеха фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед» (1,5 млрд рублей общих сборов) студия «Водород» решила развивать франшизу и задумала спин-офф о «добром антагонисте», благородном пирате которого сыграет Александр Петров.
— Пускай вас не пугает мнимая смерть этого героя в предыдущей части. Это всего лишь неправильный сценарий темного будущего. Мы его исправили, и наш герой Весельчак У по-прежнему находится в чертановской школе, только что побежденный Кирой Селезневой и обманутый подельником Глотом. Оттуда и начинается точка его новой истории, — рассказал продюсер и режиссер Александр Андрющенко.
Премьера фильма запланирована на 15 апреля 2027 года, сценарий к спин-оффу также напишет Андрей Золотарев. К роли Весельчака У вернется Александр Петров, которому создатели пообещали бросить в этом проекте много новых вызовов. С предыдущим Петров справился вполне достойно, его Весельчак в «Сто лет тому вперед» действительно получился одним из самых интересных и ярких. А харизма самого актера удачно попала в образ его персонажа. Но всё же вывести второстепенного, пусть даже и такого яркого героя на первый план — задача не из простых. Примеров, когда это не удавалось, предостаточно. Не ясно пока, увидят ли зрители в новом фильме персонажей из «Сто лет тому вперед» — ту же Киру Селезневу в исполнении Виктории Исаковой или Глота, которого сыграл Юра Борисов.
Битва Юры Борисова и Ивана Янковского.
Вот где точно зрители увидят Борисова, так это в спортивной ретро-драме «Битва моторов». Несмотря на то что проект уже был представлен в Фонде кино, выделяет его амбициозная коллаборация, задуманная кинокомпаниями «Централ Партнершип», «Кинослово» и режиссером Ильей Маланиным. На главные роли подписали двух самых востребованных современных российских артистов: компанию Борисову составил Иван Янковский.
Фильм расскажет историю создания легендарного отечественного автомобиля «Руссо-Балт» в начале XX века и его победы в «Ралли Монте-Карло» длиною более 3 тыс. км из Санкт-Петербурга в Монако. Янковский сыграет пилота Андрея Нагеля, Борисов — инженера-конструктора Дмитрия Бондарева, который возглавлял разработку первого гоночного «болида» в Российской империи. В роли возлюбленной Нагеля выступит Паулина Андреева.
Съемки сцен в Париже и Монако пройдут в Сербии и Черногории. «Мы всегда стараемся не делать историзм в чистом виде, а стилизовать это в более современном ключе», — отметил Петр Ануров, продюсер фильма «Серебряные коньки» и грядущей картины «Пророк. История Александра Пушкина». При этом автомобили стали самой сложной задачей в производстве картины. «Руссо-Балтов», которые будут задействованы в фильме, уже не существует. Нарисовать их при помощи компьютерной графики в кадре не получится, поскольку они должны участвовать в гонках и выполнять трюки. Конструкторское бюро Игоря Ермилина с нуля делает для картины шесть образцов этих машин, которые будут полностью управляемыми.
Анонсировал «Централ Партнершип» и сиквел «Волшебника Изумрудного города». Называться он будет «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и станет прямым продолжением приключений Элли и ее друзей: пса Тотошки, Железного Дровосека, Трусливого Льва и Страшилы. Теперь компания держит путь в не менее сказочный Фиолетовый город, логово ведьмы Бастинды, которую так же, как и в первой части, сыграет Светлана Ходченкова. Игорь Волошин продолжит утверждаться в большом коммерческом кино, поэтому выступит режиссером и второй части. Продюсеры выдали постановщику артхаусных «Нирваны» и «Бедуина» большой кредит доверия. Его «Волшебнику Изумрудного города» еще только предстоит открыть новогоднюю битву 1 января 2025 года, но после релиза трейлера сомнений в том, что именно эта картина станет первым фильмом-миллиардником года, практически не осталось. Сказки уже третий год остаются главным драйвером российского кинопроката. Но возникают вопросы, как скоро зритель пресытится подобным контентом и что смотреть тем, кто не входит в аудиторию детско-семейного контента.