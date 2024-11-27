В Сириусе пройдет IV Конгресс молодых ученых

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. В университете «Сириус» в среду начинает свою работу четвертый конгресс молодых ученых (КМУ), он продлится три дня, по 29 ноября. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики.