В Сириусе пройдет IV Конгресс молодых ученых

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. В университете «Сириус» в среду начинает свою работу четвертый конгресс молодых ученых (КМУ), он продлится три дня, по 29 ноября. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики.
«IV Конгресс молодых ученых — ключевое событие 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны», — говорится на сайте мероприятия.
В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. Также на площадке форума будут организованы выставочные зоны 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.
В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии. Помимо этого, на площадке форума состоится выставка научных достижений всех субъектов РФ. Также ожидается выступление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и многих других официальных лиц.
В рамках КМУ 25−29 ноября на федеральной территории Сириус проходит форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС. Порядка 700 делегатов и участников представляют и обсуждают проекты, призванные найти лучшие решения по вопросам дальнейшего развития стран и населения Земли.
Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.