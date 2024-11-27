Global Times: количество больших панд в дикой природе достигло 1 900

В Китае, рассказал Гуань Чжиоу, создано 67 заповедников больших панд, Пекин также сотрудничает с 26 зоопарками в 20 странах, где содержатся бамбуковые медведи. В 2021 году, продолжил глава ведомства, в КНР был создан Национальный парк больших панд, где осуществляется программа адаптации этих животных к жизни в естественных условиях.