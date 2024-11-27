Global Times: количество больших панд в дикой природе достигло 1 900

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Количество больших панд, обитающих в дикой природе, достигло примерно 1 900, еще 757 живут во всем мире в неволе. Об этом, как сообщает газета Global Times, заявил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Чжиоу на открывшейся в Чэнду (провинция Сычуань) конференции Global Panda Partners 2024.
В Китае, рассказал Гуань Чжиоу, создано 67 заповедников больших панд, Пекин также сотрудничает с 26 зоопарками в 20 странах, где содержатся бамбуковые медведи. В 2021 году, продолжил глава ведомства, в КНР был создан Национальный парк больших панд, где осуществляется программа адаптации этих животных к жизни в естественных условиях.
Конференция Global Panda Partners 2024, как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, это «научная открытая международная платформа для диалога и обмена мнениями с целью укрепления консенсуса и совместного планирования строительства глобальной экологической цивилизации». В дискуссиях принимают участие свыше 380 участников из более чем 30 стран и регионов, представляющих государственные ведомства, специалистов и широкую общественность. Мероприятие организовано агентством Синьхуа, Китайской ассоциацией охраны диких животных и медиагруппой «Чэнду».