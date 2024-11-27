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В ООН осудили передачу США противопехотных мин Украине

Соединённые Штаты в последние 30 лет «де-факто» выступали против использования противопехотных мин.

Источник: Аргументы и факты

Поставка США противопехотных мин Вооружённым силам Украины является «радикальным отходом» американской стороны от её политики в данном вопросе, заявили в секретариате Оттавской конвенции.

«Объявление США, которые не являются участниками Конвенции, о передаче Украине “непостоянных противопехотных наземных мин” представляет собой радикальный отход от де-факто проводимой США политики “против противопехотных наземных мин” в течение последних 30 лет», — говорится в документе.

Напомним, украинская сторона ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году.

Данная конвенция запрещает использование, а также «накопление» и производство противопехотных мин. Она была подписана в 1997 году в Канаде и вступила в силу в марте 1999 года. К конвенции присоединились 163 государства.

Российская Федерация и Соединённые Штаты не являются участниками конвенции.

Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.