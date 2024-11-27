65 волгоградских школьников получили именные стипендии

Как сообщает Волгоградская городская дума, с 1999 года в областном центре действуют стипендии для талантливых школьников. Их присуждают не только за индивидуальные, но и за коллективные достижения. За последние четверть века наград удостоились уже почти 10 000 человек, среди которых — победители всероссийских и международных олимпиад, члены творческих ансамблей и спортивных команд.
В этом году сертификаты на именные стипендии получили еще 65 юных волгоградцев, показавших значительные результаты в области образования, искусства и спорта. Теперь в течение учебного года им будет ежемесячно поступать 1500 рублей.
Получение стипендий стало для некоторых ребят первым торжественным мероприятием в их жизни. Награды школьникам и их наставникам передал председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников.