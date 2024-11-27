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Волгоградская область укрепляет связи с молодежью мира

Более тысячи иностранных учащихся приняли участие в мероприятиях Международного клуба дружбы. Событие собрало представителей Египта, Туниса, Иордании, Китая, Индии, Ирана, Малайзии, Армении, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Источник: Pablo Stanley/Lummi

В рамках образовательных сессий иностранные студенты познакомились с историей и достопримечательностями города-героя. Они посетили телемосты, мастер-классы и форсайт-сессии, а также приняли участие в творческих вечерах.

Центр поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма Волгоградской области стал активной площадкой для развития международного студенческого взаимодействия. В клубе также задействованы волгоградские студенты-активисты, которые знакомят иностранных учащихся с культурным наследием и современной жизнью региона.

Волгоградская область играет существенную роль в народной дипломатии. Международный клуб дружбы стал ярким примером реализации молодежных инициатив, направленных на культурный обмен и сотрудничество в сфере науки, культуры, спорта и образования.