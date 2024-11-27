Глава Волгограда выразил соболезнования по поводу смерти Марии Лиманской

В 1945 году за несколько дней до Победы у Бранденбургских ворот в поверженном Берлине была сделана знаменитая фотография, благодаря которой Мария Филипповна получила известность на весь мир.
Испытания выпали на долю девушки, когда она была еще совсем юной. Однако трудности не сломили ее дух. Девушка стала символом героизма и силы нашего народа в тяжелые для него времена.
«Ее жизненный путь — пример истинного служения Родине, любви к Отчизне! Добрая память о человеке с непростой и яркой судьбой останется навсегда в наших сердцах», — заявил мэр города.
Соболезнования в связи с кончиной защитницы Сталинграда также выразил губернатор Андрей Бочаров.