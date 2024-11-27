В России анонсировали создание языковых центров для детей мигрантов

В России планируется создание центров для изучения русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов. Предполагается, что процесс их открытия займет два-три года.
Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
Министр уточнил, что проект находится в стадии разработки, и его реализация начнется после утверждения соответствующего законопроекта. По его мнению, создание таких центров крайне важно для помощи в изучении русского языка.
Ранее на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка.