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Путин написал статью для «Казахстанской правды»

Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин для издания «Казахстанская правда», материал обнародован в преддверии государственного визита президента РФ в Астану.

Статья получила название «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее». Путин рассказал о современном состоянии и будущем отношений двух государств.

В частности, президент Российской Федерации затронул вопросы экономики и межрегионального взаимодействия. Также в материале говорится о гуманитарных обменах и международном сотрудничестве РФ и Казахстана.

Напомним, Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Визит состоится по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В четверг в Казахстане под председательством Токаева состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Путин и Токаев проведут видеоконференцию с участниками пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана в Уфе.