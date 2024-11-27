Что произошло в Иркутске в ночь на 27 ноября 2024: последние новости

В Иркутской области жительница деревни Малый Кутулик погибла из-за разгерметизации баллона с газом. Пенсионерку нашли под завалами дома во время тушения. Баллоны стояли рядом с печкой из-за этого и произошел пожар. Дом самостоятельно покинули четыре человека, в том числе трое детей.