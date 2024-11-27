Что произошло в Иркутске в ночь на 27 ноября 2024: последние новости

Пенсионерка из поселка Мама в Иркутской области уговорила сына взять кредит и отдала деньги мошенникам. Сибирячка потеряла на «инвестициях» почти 1,5 миллиона рублей. Интересно, что работники банка пытались отговорить семью от перевода денег, но те настояли на своем. Сейчас заведено уголовное дело.
Мошенника-рецидивиста поймали в Братске полицейские. Мужчина торговал несуществующим топливом. По такой схеме он обманул трех сибиряков на сумму около 25 тысяч рублей. Суд отправил серийного афериста в тюрьму на 3,4 года.
В Иркутской области жительница деревни Малый Кутулик погибла из-за разгерметизации баллона с газом. Пенсионерку нашли под завалами дома во время тушения. Баллоны стояли рядом с печкой из-за этого и произошел пожар. Дом самостоятельно покинули четыре человека, в том числе трое детей.