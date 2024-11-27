Маляры и штукатуры в России получают до 200 тысяч рублей

В строительной отрасли в России очень востребованы штукатуры и маляры, зарплата которых может доходить до 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков, комментируя рост зарплат строителей почти на треть.
«В очень большом дефиците сейчас отделочники — штукатуры, маляры, потому что эта работа требует еще и, скажем так, природных данных. Не каждый сможет стать хорошим отделочником. К ним также еще можно отнести мозаичников и каменщиков. У этих специальностей уровень оплаты труда составляет примерно от 100 до 200 тысяч рублей», — сказал собеседник издания.
Ранее Шлеменков заявлял, что на рынке труда в строительной отрасли в России очень востребованы квалифицированные электрики, которые получают больше всех среди рабочих специальностей в этой сфере.
До этого президент Российского союза строителей Максим Федорченко сообщал, что ужесточение миграционной политики и отток рабочей силы в ОПК разогнали рост зарплат в строительной отрасли. Он отмечал, что за 10 месяцев текущего года оплата труда в этой сфере увеличилась на 35%.