Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маляры и штукатуры в России получают до 200 тысяч рублей

Эксперт отметил, что не каждый сможет стать хорошим отделочником.

Источник: Аргументы и факты

В строительной отрасли в России очень востребованы штукатуры и маляры, зарплата которых может доходить до 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков, комментируя рост зарплат строителей почти на треть.

«В очень большом дефиците сейчас отделочники — штукатуры, маляры, потому что эта работа требует еще и, скажем так, природных данных. Не каждый сможет стать хорошим отделочником. К ним также еще можно отнести мозаичников и каменщиков. У этих специальностей уровень оплаты труда составляет примерно от 100 до 200 тысяч рублей», — сказал собеседник издания.

Ранее Шлеменков заявлял, что на рынке труда в строительной отрасли в России очень востребованы квалифицированные электрики, которые получают больше всех среди рабочих специальностей в этой сфере.

До этого президент Российского союза строителей Максим Федорченко сообщал, что ужесточение миграционной политики и отток рабочей силы в ОПК разогнали рост зарплат в строительной отрасли. Он отмечал, что за 10 месяцев текущего года оплата труда в этой сфере увеличилась на 35%.