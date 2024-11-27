Маляры и штукатуры в России получают до 200 тысяч рублей

«В очень большом дефиците сейчас отделочники — штукатуры, маляры, потому что эта работа требует еще и, скажем так, природных данных. Не каждый сможет стать хорошим отделочником. К ним также еще можно отнести мозаичников и каменщиков. У этих специальностей уровень оплаты труда составляет примерно от 100 до 200 тысяч рублей», — сказал собеседник издания.