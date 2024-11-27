МГПУ: леворукие дети медленнее развиваются в интеллектуальном отношении

Исследователи из Московского городского педагогического университета совместно с Научным центром проблем здоровья семьи и репродукции человека в Иркутске выяснили, что леворукие подростки сталкиваются с трудностями в длительном сосредоточении внимания и формировании развернутых устных высказываний по сравнению с их праворукими сверстниками. Об этом сообщили представители МГПУ.
В эксперименте приняли участие 52 ученика 7−8 классов в возрасте от 12 до 15 лет. Участников разделили на две группы по уровню интеллекта: с высоким (средний IQ — 130) и средним (средний IQ — 108).
Результаты исследования показали, что у подростков с высоким уровнем интеллекта чаще доминирует активность правой руки, уха и глаза при выполнении различных задач. В этой группе в два раза чаще встречались амбидекстры (те, кто одинаково владеет обеими руками), тогда как леворуких подростков было значительно меньше.
Среди участников со средним уровнем интеллекта преобладали так называемые «чистые правши», уверенно использующие правую руку, в то время как доля леворуких и амбидекстров оказалась заметно ниже. Кроме того, оказалось, что подростки, лучше владеющие правой стороной тела или обеими сторонами одинаково хорошо, демонстрируют более высокие результаты в познавательных задачах.
Полученные данные дают представление о том, как работают когнитивные процессы у подростков с различным уровнем интеллекта. Это открытие может быть использовано для разработки более эффективных подходов к обучению, учитывающих индивидуальные особенности учащихся.
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