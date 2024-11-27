МГПУ: леворукие дети медленнее развиваются в интеллектуальном отношении

Результаты исследования показали, что у подростков с высоким уровнем интеллекта чаще доминирует активность правой руки, уха и глаза при выполнении различных задач. В этой группе в два раза чаще встречались амбидекстры (те, кто одинаково владеет обеими руками), тогда как леворуких подростков было значительно меньше.