Путин пригласил главу Казахстана Токаева на празднование 80-летия Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на празднование победы в Великой Отечественной войне, торжества состоятся в мае следующего года в российской столице.
«Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей», — заявил Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда».
Президент Российской Федерации подчеркнул, что Россия и Казахстан помнят подвиг отцов и дедов, которые «плечом к плечу» сражались с нацистами.
«Мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», — отметил Путин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ собирается приглашать иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы. Он подчеркнул, что российская сторона примет всех гостей, которые решат приехать.
Напомним, Путин посетит Казахстан с госвизитом 27 ноября. Визит состоится по приглашению Токаева.