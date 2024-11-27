Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пригласил главу Казахстана Токаева на празднование 80-летия Победы

РФ и Казахстан помнят подвиг отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались с нацистами.
Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на празднование победы в Великой Отечественной войне, торжества состоятся в мае следующего года в российской столице.

«Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей», — заявил Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда».

Президент Российской Федерации подчеркнул, что Россия и Казахстан помнят подвиг отцов и дедов, которые «плечом к плечу» сражались с нацистами.

«Мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», — отметил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ собирается приглашать иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы. Он подчеркнул, что российская сторона примет всех гостей, которые решат приехать.

Напомним, Путин посетит Казахстан с госвизитом 27 ноября. Визит состоится по приглашению Токаева.