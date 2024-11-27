Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 ноября 2024

Погода в Иркутске 27 ноября 2024 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до −1…-3 градусов. После захода солнца шкала термометра опуститься до −7…-9.
Погода в Иркутске 27 ноября 2024.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных, центральных, южных районах до 15−18 м/с, метели, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Днем потеплеет до −1…-6, если солнце так и не выглянет, обещают лишь −11…-16. Западным районам повезло немного больше, там температура составит +1…+6. Ночью −7…-12, при прояснении −16…-21. В Катангском, верхнеленских, северо-восточных районах −18…-23, местами −28…-33. Вот что обещает погода в Иркутске 27 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в последнюю неделю ноября побит 25-летний рекорд высоты сугробов в Иркутске.