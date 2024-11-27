Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 ноября 2024

Днем потеплеет до −1…-6, если солнце так и не выглянет, обещают лишь −11…-16. Западным районам повезло немного больше, там температура составит +1…+6. Ночью −7…-12, при прояснении −16…-21. В Катангском, верхнеленских, северо-восточных районах −18…-23, местами −28…-33. Вот что обещает погода в Иркутске 27 ноября 2024.