Кустурица подтвердил планы получить гражданство России

«Российское (гражданство. — Ред.) буду (получать. — Ред.), да», — сообщил режиссер.
На данный момент у Кустурицы есть два гражданства — сербское и французское. Российский паспорт деятелю культуры нужен для съемок фильмов.
Он также отметил, что Россия и Сербия создают мало совместных проектов, несмотря на близость культуры стран, пишет «Газета.Ru».
Ранее, 24 ноября, в беседе с «Известиями» Кустурица рассказал о проблемах современного кинематографа. Ключом к развитию российского кино режиссер назвал прекращение попыток подражать Голливуду. Именно поиск того, что по-настоящему является «русским фильмом», поможет индустрии в стране.
В этот же день президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу, отметив его активную общественную позицию. Президент пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов.
13 ноября Кустурица предрек фильму по «Преступлению и наказанию» статус лучшей своей работы. По словам кинорежиссера, Достоевский по-прежнему актуален, поскольку «сейчас так всё изменилось». Продемонстрировать философию писателя Кустурица собирается через призму современной жизни.