Байден объявил о перемирии между Израилем и Ливаном по предложению США

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что перемирие между израильской стороной и Ливаном достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.
«Я говорил с премьерами Израиля и Ливана. Я рад сообщить, что правительства приняли предложение США завершить разрушительный конфликт между Израилем и “Хезболлой”», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.
Напомним, в окружении избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявили, что именно он внёс вклад в достижение деэскалации.
В частности, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц подчеркнул, что договорённость достигнута из-за победы республиканца на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля согласовал договорённость о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу в среду в 11:00 мск.