Гутерриш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном

«Генеральный секретарь приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Он надеется, что это соглашение сможет положить конец насилию, разрушениям и страданиям, которые испытывают народы обеих стран», — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.