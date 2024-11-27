«Будут уничтожены». Маск сделал заявление о вооружении в будущих войнах

При этом в июле Маск заявлял, что использование беспилотников в войнах между крупными государствами в будущем снизит число погибших. А в мае высказывался о том, что в войнах будущего должны участвовать только беспилотники. Он также прокомментировал в соцсети Х свое более ранее высказывание о том, что победителями в войнах будущего будут становиться страны с наилучшими беспилотниками.