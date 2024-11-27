«Будут уничтожены». Маск сделал заявление о вооружении в будущих войнах

«Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — написал он.
При этом в июле Маск заявлял, что использование беспилотников в войнах между крупными государствами в будущем снизит число погибших. А в мае высказывался о том, что в войнах будущего должны участвовать только беспилотники. Он также прокомментировал в соцсети Х свое более ранее высказывание о том, что победителями в войнах будущего будут становиться страны с наилучшими беспилотниками.
Ранее миллиардер критически высказался об американском истребителе пятого поколения F-35 Lightning. По его мнению, самолет провалился еще на этапе предъявления требований, поскольку разные люди требовали от него слишком большого количества вещей. Таким образом из F-35 сделали пусть и универсальную, но ничем не выдающуюся боевую машину, добавил Маск.