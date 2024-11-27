«Я разочарован»: что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске

Сергей Лазарев выступил в Иркутске с концертом вечером 25 ноября. Шоу состоялось во дворце спорта «Труд» и носило название «Я не боюсь», билеты стоили от двух до 6,5 тысяч рублей. Зрители увидели масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, во все горло кричали любимые хиты и надолго зарядились мощной энергией артиста. Однако все было не так радужно… Рассказываем, что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске.