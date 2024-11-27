«Я разочарован»: что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске

Сергей Лазарев выступил в Иркутске с концертом вечером 25 ноября. Шоу состоялось во дворце спорта «Труд» и носило название «Я не боюсь», билеты стоили от двух до 6,5 тысяч рублей. Зрители увидели масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, во все горло кричали любимые хиты и надолго зарядились мощной энергией артиста. Однако все было не так радужно… Рассказываем, что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске.
Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске.
Свое шоу певец вместе с командой готовили почти год. Неудивительно, что люди ушли в полном восторге! Зал был забит, а в сети еще долго обсуждали выступление.
— Была на двух концертах! Ездила в Красноярск, Иркутск, а теперь еду в Улан-Удэ. В тур за Сергеем хоть по всей стране!
— Я был на концерте. Конечно, эмоции не передаются. Браво!
— Прилетела специально на концерт из Якутии. Ни капли не пожалела!
— Спасибо за взрыв эмоций! — и это лишь небольшая часть восторженных комментариев.
Важно, что все песни исполнялись не под фонограмму, а шоу и в правду было завораживающим!
— Я довольный, счастливый! Спасибо за концерт в Иркутске, дорогие зрители. Я всегда рад возвращаться к вам в город. Вы потрясающие, обязательно увидимся в следующем году! Приеду с новым шоу, — пообещал Сергей Лазарев.
Только вот вечером этого же дня певец в своем телеграмм-канале написал «Я разочарован». Жители Иркутска заволновались, но, к счастью, речь шла не о концерте. Оказалось, он не смог вылететь из Иркутска до Москвы.
Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске.
— Сегодня я должен был вылетать в Москву на съемку шоу, а после на концерт в Улан-Удэ. Все было распланировано, но из-за сильного снегопада рейс задержали на два часа. Ждали разрешения на вылет.
Спустя три часа ожидания самолет повезли на обработку, однако в этот момент к стюардессе подошел мужчина и сказал, что он отказывается лететь и хочет сняться с рейса из-за того, что везде опоздал, а значит, смысла лететь нет.
По закону, всех пассажиров надо было доставить обратно на автобусах в терминал и досмотреть самолет. Убедиться, что мужчина не оставил никаких взрывчатых средств.
— Все пытались его вразумить и донести, что 170 человек итак опаздывают! Он настоял на своем, его высадили, а потом экипаж, спустя почти четыре часа… отменяет рейс! Я дико разочарован однобоким подходом к предоставляемым услугам и отсутствием какой-либо ответственности за срыв полета и планов пассажиров, — негодует артист.
К счастью, все кончилось хорошо. Билеты на другой рейс удалось найти (правда самолет вновь задержали из-за непогоды) и вылететь до столицы. На съемки в Москву и на концерт в Улан-Удэ артист успел.
— Мы это сделали! Мы все успели.
Вот что произошло после концерта Сергея Лазарева в Иркутске.