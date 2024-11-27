Эксперт Шлеменков: зарплаты рабочих быстро меняются в лучшую сторону

«Сейчас этому обучают профессиональные колледжи, но их, к сожалению, немного. Во-вторых, чтобы хорошо научиться нужны и соответствующие преподаватели, но их тоже не хватает. И плюс к этому за последние несколько десятилетий у нас резко упал престиж рабочих специальностей. У нас молодежь решила, что блогер — хорошо, а строитель — как-то не очень. Поэтому она не очень охотно выбирала эту работу. Тем более заработные платы были достаточно низкими. Сейчас все меняется и меняется в лучшую сторону», — отметил эксперт.