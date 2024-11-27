Эксперт Шлеменков: зарплаты рабочих быстро меняются в лучшую сторону

В России возможно быстро обучиться по рабочим специальностям, однако проблема кроется в небольшом количестве учебных заведений, недостатке квалифицированных педагогов и спроса со стороны молодежи на эти направления. Об этом aif.ru заявил вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
«Сейчас этому обучают профессиональные колледжи, но их, к сожалению, немного. Во-вторых, чтобы хорошо научиться нужны и соответствующие преподаватели, но их тоже не хватает. И плюс к этому за последние несколько десятилетий у нас резко упал престиж рабочих специальностей. У нас молодежь решила, что блогер — хорошо, а строитель — как-то не очень. Поэтому она не очень охотно выбирала эту работу. Тем более заработные платы были достаточно низкими. Сейчас все меняется и меняется в лучшую сторону», — отметил эксперт.
Ранее Шлеменков сообщал, что в строительной отрасли сейчас очень востребованы квалифицированные электрики, которые получают больше всех среди рабочих специальностей.
До этого президент Российского союза строителей Максим Федорченко заявлял, что в России за 10 месяцев 2024 года оплата труда в строительной сфере увеличилась на 35% по сравнению с прошлым годом.