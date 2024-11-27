Российский парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, что новое контрнаступление Вооружённых сил Украины станет финалом для Зеленского.
«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы подчеркнул, что попытки украинских войск «сунуться» в сторону РФ будут пресечены, а сам противник будет разгромлен.
Шеремет добавил, что контрнаступление ВСУ бессмысленно. Оно может стать лишь «имитацией деятельности» для западных хозяев.
Он также отметил, что в ближайшее время ВСУ столкнутся с колоссальными потерями.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооружённые силы Украины готовятся перехватить инициативу на передовой и начать новое контрнаступление.