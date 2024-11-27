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Канадский тренер Пелино назвал гимн России одной из любимых композиций

По словам специалиста, он помнит слова российского гимна и продолжает наслаждаться его звучанием.
Источник: Аргументы и факты

Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» канадец Майк Пелино отметил, что российский гимн является одной из его любимых музыкальных композиций, и он с удовольствием его слушает. Об этом специалист рассказал в интервью Спорт-Экспрессу.

Пелино, вместе со своим соотечественником Майком Кинэном, будет руководить сборной легионеров Континентальной хоккейной лиги на Кубке Первого канала, который пройдёт с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Тренер поделился, что с момента приезда в Россию в 2013 году его впечатлили местные жители, которых он назвал добрыми и душевными людьми. Он отметил, что в стране множество красивых городов, а атмосфера напомнила ему Канаду, его родину. Пелино также высоко оценил трудолюбие и профессионализм российских хоккеистов, с которыми он работал, подчеркнув, что опыт тренерской работы в России стал для него важным этапом как в профессиональном, так и в личном плане.

По словам специалиста, он помнит слова российского гимна и продолжает наслаждаться его звучанием. Хотя он не уверен, что сможет исполнить его сам, Пелино назвал гимн одной из своих любимых мелодий. Он с нетерпением ожидает момента, когда вновь окажется за скамейкой запасных и услышит его во время предстоящего турнира.

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