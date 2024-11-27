Канадский тренер Пелино назвал гимн России одной из любимых композиций

Тренер поделился, что с момента приезда в Россию в 2013 году его впечатлили местные жители, которых он назвал добрыми и душевными людьми. Он отметил, что в стране множество красивых городов, а атмосфера напомнила ему Канаду, его родину. Пелино также высоко оценил трудолюбие и профессионализм российских хоккеистов, с которыми он работал, подчеркнув, что опыт тренерской работы в России стал для него важным этапом как в профессиональном, так и в личном плане.