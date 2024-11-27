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«Только снег или дождь — сибиряки в растерянности»: Иркутск вновь встал в десятибалльных пробках утром 27 ноября

Пробки в Иркутске утром 27 ноября достигли десяти баллов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске утром 27 ноября 2024 вновь достигли десяти баллов. Автомобилисты никак не могут прийти в себя, ведь дорожная ситуация вот уже который день не улучшается. А виной всему непрекращающийся снегопад!

Пробки в Иркутске утром 27 ноября 2024.

— Не спешим, пробки со всех сторон!

— Только снег или дождь — сибиряки в растерянности.

— Вы тоже все решили пораньше выехать?!

— Видимо, в пять утра нужно выезжать… Второй день на работы опаздываю, — негодуют жители Иркутска.

В центральной части города все спокойно — свободна большая часть улиц. Единственное, почти не проехать по Чкалова, Партизанской и Байкальской. Многокилометровые очереди собрались на Лермонтова, 2-Железнодорожной, Маяковского, Иркутном мосту. Стоит проспект Маршала Конева, часть плотины ГЭС.

Ну и по традиции, парализовало движение на Сурнова и Качугском тракте. Когда это кончится — пока неясно. Судя по прогнозу синоптиков, снегопад продлится до конца недели. В это время дорожные службы в усиленном режиме расчищают дороги. Работы ведутся днем, ночью, но все безрезультатно. Убираешь один сугроб — на его месте появляется еще три…

Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске утром 27 ноября 2024 рассосутся и движение восстановится.