«Только снег или дождь — сибиряки в растерянности»: Иркутск вновь встал в десятибалльных пробках утром 27 ноября

Ну и по традиции, парализовало движение на Сурнова и Качугском тракте. Когда это кончится — пока неясно. Судя по прогнозу синоптиков, снегопад продлится до конца недели. В это время дорожные службы в усиленном режиме расчищают дороги. Работы ведутся днем, ночью, но все безрезультатно. Убираешь один сугроб — на его месте появляется еще три…