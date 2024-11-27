Хабаровский «Амур» обменял голкипера Дмитрия Лозебникова в «Сибирь»

— После того, как мы получили Мэтта Джурусика из «Куньлунь Ред Стар», наша вратарская бригада стала насчитывать пять игроков. При этом нам нужно было компенсировать потерю нападающего Яна Дрозга при обмене с китайской командой, — прокомментировал генеральный менеджер хоккейного клуба «Амур» Вадим Покотило. Также он добавил, что руководство клуба в целом считает этот обмен полезным для обеих команд. Хабаровск получил возможность как стабилизировать ситуацию во вратарской бригаде, так и усилить линию нападения.