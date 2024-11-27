Хабаровский «Амур» обменял голкипера Дмитрия Лозебникова в «Сибирь»

Хоккейные клубы «Амур» и «Сибирь» произвели обмен игроками. На Дальний Восток возвращается нападающий Сергей Дубакин, выступавший за «тигров» на правах аренды в позапрошлом сезоне. В Новосибирск отправляется вратарь Дмитрий Лозебников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сергей Дубакин — воспитанник новосибирской школы хоккея. Сезон 22/23 для нападающего стал лучшим в карьере. В составе «Амура» форвард провел 57 матчей, отметившись 29 очками (14+15) при показателе полезности +11. Всего в КХЛ на счету нападающего 149 матчей и 46 очков (22+24).
Голкипер Дмитрий Лозебников в составе «Амура» провел 38 матчей и одержал шесть побед. Статистика вратаря за время выступления в Хабаровске — 90,9% отраженных бросков, коэффициент надёжности — 2,78.
— После того, как мы получили Мэтта Джурусика из «Куньлунь Ред Стар», наша вратарская бригада стала насчитывать пять игроков. При этом нам нужно было компенсировать потерю нападающего Яна Дрозга при обмене с китайской командой, — прокомментировал генеральный менеджер хоккейного клуба «Амур» Вадим Покотило. Также он добавил, что руководство клуба в целом считает этот обмен полезным для обеих команд. Хабаровск получил возможность как стабилизировать ситуацию во вратарской бригаде, так и усилить линию нападения.