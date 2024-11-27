Минздрав Ливана: при ударах Израиля погибли почти четыре тысячи человек

Количество жертв с начала ударов ЦАХАЛ по Ливану увеличилось до 3 823 человек, ранения получили 15 859 мирных жителей.
Соответствующий отчёт обнародовал центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
«С начала израильской агрессии против Ливана число жертв возросло до 3 823, ранены 15 859 мирных жителя», — говорится в документе.
В понедельник в результате бомбардировок погибли 55 человек. Ещё 160 человек получили ранения.
Накануне ВВС Израиля подвергли массированным обстрелам центр Бейрута и его южный пригорода, а также ряд других населённых пунктов.
Напомним, во вторник в Израиле заявили о прекращении огня. Соглашение вступит в силу в среду. Действующий американский лидер Джо Байден утверждает, что перемирие достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.