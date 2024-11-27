Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Ливана: при ударах Израиля погибли почти четыре тысячи человек

Ранения получили свыше 15 тысяч мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

Количество жертв с начала ударов ЦАХАЛ по Ливану увеличилось до 3 823 человек, ранения получили 15 859 мирных жителей.

Соответствующий отчёт обнародовал центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.

«С начала израильской агрессии против Ливана число жертв возросло до 3 823, ранены 15 859 мирных жителя», — говорится в документе.

В понедельник в результате бомбардировок погибли 55 человек. Ещё 160 человек получили ранения.

Накануне ВВС Израиля подвергли массированным обстрелам центр Бейрута и его южный пригорода, а также ряд других населённых пунктов.

Напомним, во вторник в Израиле заявили о прекращении огня. Соглашение вступит в силу в среду. Действующий американский лидер Джо Байден утверждает, что перемирие достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.