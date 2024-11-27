Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 27 ноября

Местами по стране ожидается налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица. По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных регионах возможны осадки в виде дождя, снега или мокрого снега. Также прогнозируется слабый туман, сообщает Белгидромет.