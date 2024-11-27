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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 27 ноября

В среду, 27 ноября, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Смартпресс

Местами по стране ожидается налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица. По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных регионах возможны осадки в виде дождя, снега или мокрого снега. Также прогнозируется слабый туман, сообщает Белгидромет.

Минск. Преимущественно облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер западный, 4−9 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер западный, 4−9 м/с.

Витебск. Преимущественно облачно. Временами осадки (мокрый снег, снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..2°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Гомель. Облачно. Временами осадки (мокрый снег, снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер западный, 4−9 м/с.

Могилев. Облачно. Временами осадки (мокрый снег, снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..1°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.