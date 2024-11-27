Паром «Александр Деев» сможет перевозить поезда на линии Ванино — Холмск

Ранее «Александр Деев» не мог перевозить железнодорожные вагоны из-за конструктивных особенностей, что существенно ограничивало возможности его эксплуатации на линии Ванино — Холмск. Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу устранить данное несоответствие. При взаимодействии с собственником парома, конструкторским бюро и эксплуатантом были выработаны мероприятия для обеспечения перевозки поездов между островом Сахалин и материком. Результатом этой работы стала накатка на борт парома 26 вагонов, что обеспечило полную загрузку верхней палубы, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.