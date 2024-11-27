Паром «Александр Деев» сможет перевозить поезда на линии Ванино — Холмск

Автомобильно-железнодорожный паром «Александр Деев» прибыл в порт Холмск на Сахалине после технического обслуживания во Владивостоке на достроечном комплексе Амурского судостроительного завода. Теперь судно имеет возможность перевозить железнодорожные составы. Перед отправкой в порт Ванино состоялась накатка вагонов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее «Александр Деев» не мог перевозить железнодорожные вагоны из-за конструктивных особенностей, что существенно ограничивало возможности его эксплуатации на линии Ванино — Холмск. Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу устранить данное несоответствие. При взаимодействии с собственником парома, конструкторским бюро и эксплуатантом были выработаны мероприятия для обеспечения перевозки поездов между островом Сахалин и материком. Результатом этой работы стала накатка на борт парома 26 вагонов, что обеспечило полную загрузку верхней палубы, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Напомним, изначально корма нового парома «Александр Деев» оказалась слишком узкой для погрузки железнодорожных вагонов у существующих причалов Татарского пролива. Перегон составов на борт судна до сегодняшнего дня был невозможен, и судно специализировалось только на перевозке грузовиков и пассажиров.
В июле 2024 года паром ушел во Владивосток в Центр судоремонта «Дальзавода» на плановый ремонт, где в течение четырех месяцев корабелы провели доработку выявленных в процессе эксплуатации несоответствий. В частности, потребовалось провести замену уплотнений носа и кормы, разобрать и поставить обратно гребные валы с обоих бортов. На пароме также установили протекторную защиту.