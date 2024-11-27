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В Омске от укусов собак ежегодно страдают не менее 300 человек

Такую статистику приводит региональный Минздрав.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Омской области поделились статистикой нападений диких животных на людей. Данные приводит портал «Город55», ссылаясь на данные регионального минздрава.

Так, по данным ведомства, в 2023 году от укусов диких животных, включая бездомных собак, пострадало 344 человека. В 2024 году количество пострадавших от диких животных сопоставимо с прошлогодним показателем.

Среди самых распространённых заболеваний, передающихся через собак, можно выделить бешенство, столбняк, лептоспироз, листериоз, стригущий лишай, гельминтозы и паразитозы. В ведомстве отметили, что с января по октябрь в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания бешенством.

При укусе необходимо тщательно промыть рану под проточной водой, обработать кожу вокруг раны антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться в травмпункт.

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