В Омске от укусов собак ежегодно страдают не менее 300 человек

Среди самых распространённых заболеваний, передающихся через собак, можно выделить бешенство, столбняк, лептоспироз, листериоз, стригущий лишай, гельминтозы и паразитозы. В ведомстве отметили, что с января по октябрь в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания бешенством.