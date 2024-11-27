В Омске от укусов собак ежегодно страдают не менее 300 человек

В Министерстве здравоохранения Омской области поделились статистикой нападений диких животных на людей. Данные приводит портал «Город55», ссылаясь на данные регионального минздрава.
Так, по данным ведомства, в 2023 году от укусов диких животных, включая бездомных собак, пострадало 344 человека. В 2024 году количество пострадавших от диких животных сопоставимо с прошлогодним показателем.
Среди самых распространённых заболеваний, передающихся через собак, можно выделить бешенство, столбняк, лептоспироз, листериоз, стригущий лишай, гельминтозы и паразитозы. В ведомстве отметили, что с января по октябрь в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания бешенством.
При укусе необходимо тщательно промыть рану под проточной водой, обработать кожу вокруг раны антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться в травмпункт.