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Сегодня ночью участок улицы Запарина в Хабаровске будут очищать от снега и наледи

Автовладельцам Хабаровска напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и убедительно просят их убрать автомобили с проезжей части.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

За нарушение правил остановки и стоянки машины будут эвакуированы на арестплощадку, сообщает ИА AmurMedia.

Механизированная очистка участка Запарина от улицы Ленина до Уссурийского бульвара от снежного наката и наледи продлится с 20:00 27 ноября до 05:00 28 ноября. Движение на указанном отрезке во время производства работ ограничат. Сопровождать снегоуборочную технику будут сотрудники ГИБДД.

Управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска рекомендует хабаровчанам до указанного времени 27 ноября убрать припаркованные автомобили и выбрать после 20:00 альтернативные пути следования.

Напомним, за минувшие сутки уровень осадков вырос на 5 см. В целом в ноябре выпало 27,9 мм осадков при норме 26 мм (107,31% от нормы).