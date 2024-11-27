Сегодня ночью участок улицы Запарина в Хабаровске будут очищать от снега и наледи

Механизированная очистка участка Запарина от улицы Ленина до Уссурийского бульвара от снежного наката и наледи продлится с 20:00 27 ноября до 05:00 28 ноября. Движение на указанном отрезке во время производства работ ограничат. Сопровождать снегоуборочную технику будут сотрудники ГИБДД.