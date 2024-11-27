Сегодня ночью участок улицы Запарина в Хабаровске будут очищать от снега и наледи

За нарушение правил остановки и стоянки машины будут эвакуированы на арестплощадку, сообщает ИА AmurMedia.
Механизированная очистка участка Запарина от улицы Ленина до Уссурийского бульвара от снежного наката и наледи продлится с 20:00 27 ноября до 05:00 28 ноября. Движение на указанном отрезке во время производства работ ограничат. Сопровождать снегоуборочную технику будут сотрудники ГИБДД.
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска рекомендует хабаровчанам до указанного времени 27 ноября убрать припаркованные автомобили и выбрать после 20:00 альтернативные пути следования.
Напомним, за минувшие сутки уровень осадков вырос на 5 см. В целом в ноябре выпало 27,9 мм осадков при норме 26 мм (107,31% от нормы).